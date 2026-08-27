Платеж «завис» между банками: кто несет ответственность за неустойку, если Сбер отклонил перевод по старым реквизитам. Выпуск № 112 подкаста «Налоговое утро»
В интернете распространяется фейковая информация о блокировке платежей Сбера. Платежи действительно могут не проходить, но по другой причине.
Изменения затронули десять конкретных регионов. Главная проблема для бизнеса заключается не в потере денег, а в юридических последствиях: пока возвратный платеж направляют обратно на счет плательщика, срок оплаты по договору истекает.
По общему правилу ГК , если кредитор не получил средства, обязательство считается невыполненным. Разбираем, когда пени лягут на покупателя из-за невнимательности бухгалтера, а когда их можно оспорить как просрочку кредитора.
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