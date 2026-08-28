💲 Официальный курс евро уже больше 100 рублей 28 августа 2026 года
Банк России установил курс доллара США 85,9 рубля, евро стоит 100,3.
На 28 августа 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 85,9 рубля, курс евро — 100,3.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 28 августа 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
85,9541 рубля
Евро
100,2998 рубля
Юань
12,7691 рубля
Основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов считает, что текущее ослабление рубля близко к завершению и рынок может перейти к откату, удерживая доллар ниже 85 рублей. По его словам, зона 85-90 рублей традиционно вызывает пиковый спрос на валюту, после которого курс часто разворачивается, что снижает вероятность дальнейшего устойчивого роста доллара.
За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.
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