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Курсы валют
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💲 Официальный курс евро уже больше 100 рублей 28 августа 2026 года

Банк России установил курс доллара США 85,9 рубля, евро стоит 100,3.

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На 28 августа 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 85,9 рубля, курс евро — 100,3.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 28 августа 2026 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

85,9541 рубля

Евро

100,2998 рубля

Юань

12,7691 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 28 августа 2026 года. Источник: ЦБ.
Динамика курса доллара США по данным на 28 августа 2026 года. Источник: ЦБ.

Основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов считает, что текущее ослабление рубля близко к завершению и рынок может перейти к откату, удерживая доллар ниже 85 рублей. По его словам, зона 85-90 рублей традиционно вызывает пиковый спрос на валюту, после которого курс часто разворачивается, что снижает вероятность дальнейшего устойчивого роста доллара.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.

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