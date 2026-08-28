Валютные перечисления россиян почти утроились к началу лета 2026 года

Валютные переводы россиян достигли 144 млрд рублей к началу лета, а общий объем транзакций — 321 млрд. Аналитики связывают всплеск с падением котировок, снижением ставки и снятием лимитов на зарубежные операции.

С 1 января по июнь 2026 года объем ежемесячных переводов за границу вырос со 158 млрд до 321 млрд рублей, следует из данных ЦБ. При этом валютные перечисления увеличились почти втрое, достигнув 144 млрд рублей к началу лета. На рублевые операции приходится 55% от общего объема транзакций.

Рост показателей связан с нестабильностью на финансовом рынке, колебаниями курса национальной валюты и снижением привлекательности рублевых сбережений. Основная часть транзакций приходится на переводы средств себе и близким родственникам, а также на оплату зарубежных товаров и услуг. Об этом пишут «Известия».

Эксперты связывают динамику с падением котировок на фондовом рынке и снижением ключевой ставки до 14,25% в июне, что сделало депозиты в рублях менее доходными. Дополнительным фактором стало снятие ЦБ лимитов на переводы за рубеж для россиян и резидентов дружественных стран, которое действует с 8 декабря 2025 года.

«Такая нестабильность в июне действительно могла подтолкнуть россиян, которые уже планировали траты в валюте или поездку за рубеж, осуществить перевод заранее, пока курс не снизился еще сильнее», — сказал финансовый аналитик Алексей Родин.

Управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов отметил, что основное трансграничное бегство капитала из страны уже произошло и его активная фаза завершилась на рубеже 2022-2023 годов.