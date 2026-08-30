Депутат рассказал, какие гранты и льготы могут получить креативные предприниматели

Предприниматели в сфере дизайна, ремесел и цифровых продуктов могут воспользоваться федеральными грантами, льготными займами и региональными преференциями. О доступных инструментах финансирования рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Для молодежи в возрасте от 14 до 35 лет открыт второй сезон программы «Росмолодежь.Гранты». Кроме того, малоимущие жители могут оформить социальный контракт на сумму до 350 тыс. рублей для запуска своего дела, включая покупку оборудования и продвижение.

«Деньги на дизайн-студию, мастерскую, съемку, ремесло или цифровой продукт можно получать по нескольким направлениям. Для молодежи сейчас открыт второй сезон программы "Росмолодежь.Гранты": до 15 сентября граждане 14-35 лет могут представить проект по одному из 18 направлений поддержки проект и претендовать на сумму до 1 млн рублей», — сказал Алексей Говырин.

Для студентов действует конкурс «Студенческий стартап» с грантами до 1 млн рублей. Также работают программы Фонда президентских грантов для НКО и Фонда содействия инновациям для технологических проектов с НИОКР.

Регионы предлагают собственные меры: например, в Ленинградской области для компаний из реестра креативных индустрий снижена ставка по УСН до 2%, а в Башкортостане предприятия легкой промышленности могут получить заем до 20 млн рублей под 2-5% годовых.