Корпорация МСП назвала регионы с лучшей цифровой поддержкой бизнеса

Первый рейтинг регионов по качеству предоставления мер поддержки на МСП.РФ возглавила Орловская область.

Корпорация МСП опубликовала первый рейтинг субъектов РФ, который отражает качество и интенсивность работы регионов на цифровой платформе МСП.РФ. Рейтинг станет регулярным инструментом мониторинга и будет выпускаться ежеквартально.

Лидером рейтинга стала Орловская область, показавшая наиболее сбалансированные результаты по всем направлениям. На втором месте — Тюменская область, на третьем — Красноярский край. В топ‑10 также вошли Ивановская, Ленинградская, Новгородская, Кировская, Амурская и Саратовская области, а также Республика Крым.

«На сегодняшний день Цифровая платформа МСП.РФ стала полноценной государственной экосистемой для малого и среднего бизнеса, самозанятых и начинающих предпринимателей. Она дает возможность предпринимателям получить онлайн-доступ к инструментам создания и развития бизнеса, найти новых партнеров и рынки сбыта, а также пройти бизнес-обучение и воспользоваться бесплатной базой знаний», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Рейтинг формировался на основе динамики количества заявок и оказанных услуг, доли предпринимателей, воспользовавшихся поддержкой, числа опубликованных региональных мер, а также соблюдения сроков обработки обращений.

Определены и лидеры по отдельным номинациям:

Калининградская область заняла первое место по доле заявок относительно числа местных предпринимателей.

Ленинградская область стала лидером по объему оцифрованных мер — 146 услуг.

В тройку по цифровизации также вошли Татарстан (68 услуг) и Удмуртия (59 услуг). Отдельно отмечено, что 38 регионов не допустили ни одного нарушения сроков обработки заявок.

Корпорация МСП также выделила группу регионов, которым необходимо усилить работу на платформе: Челябинская область, Севастополь, Московская область, Республика Алтай, Северная Осетия — Алания, Мурманская область, Пензенская область, Кабардино‑Балкария и Ненецкий

автономный округ.

Цифровая платформа МСП.РФ создана Корпорацией МСП и Минэкономразвития в 2022 году и работает в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Сегодня на ней доступно более 35 сервисов и свыше 1600 мер поддержки, а число зарегистрированных пользователей превысило 1,7 млн.