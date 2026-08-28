1,3 млн россиян получили новую ежегодную семейную выплату

Ежегодную семейную выплату оформили 1,3 млн россиян. Поддержка доступна работающим родителям двух и более детей, а большинство семей подают заявления онлайн через Госуслуги.

Социальный фонд рассказал, что с начала приема заявлений 1 июня 2026 года ежегодную семейную выплату получили уже 1,3 млн человек. При рассмотрении заявления учитывают доходы семьи и ее имущественная обеспеченность.

«Социальный фонд оформил ежегодную семейную выплату 1,3 млн россиян. Получить ее могут работающие родители двух и более детей при условии уплаты налога на доходы физлиц за предыдущий год», — сказано в канале СФР в MAX.

Прием заявлений продлится до 30 сентября 2026 года включительно. Обратиться за выплатой можно через портал госуслуг, клиентские службы Социального фонда и МФЦ. В ведомстве отмечают, что подавляющее большинство семей оформляют выплату онлайн.