⚡️ Итоги дня: «Яндекс» запустил виртуального мобильного оператора, цены на зерно растут, российские вина усиливают позиции, козероги и раки самые аварийные водители

Курица стала самым популярным мясом на планете. Она уже обошла свинину и говядину по популярности, а ее производство за последние 17 лет выросло более чем в 1,5 раза, до 76,2 млрд кур.

С 1 сентября 2026 в системе «Честный знак» начинается обязательная маркировка санитарно-гигиенической продукции.

ГОСТ на полку с российским пивом утвердят до конца 2026 года, в нем появятся критерии того, какое пиво считать российским, а также как лучше всего размещать его в магазинах.

Средневзвешенные цены на биологически активные добавки (БАД) с содержанием протеина в России снизились на 9,5%.

Цены на кукурузу и пшеницу на Чикагской бирже обновили трехлетние максимумы.

К концу первого полугодия средняя доля российских вин в ассортименте ритейлеров выросла до 24-37% в зависимости от сети и формата магазинов. Это на 11 процентных пунктов выше, чем годом ранее.

«Яндекс» запустил виртуального мобильного оператора «Яндекс сим»

Wildberries тестирует прямую продажу ж/д билетов.

МТС и Федеральная пассажирская компания запустили проект по улучшению качества мобильной связи в поездах дальнего следования.

У «Яндекса» появилась первая версия приложения для мобильного оператора

«БКС Мир инвестиций» запустил ИИ-сервис для работы с брокерским счетом.

Уровень доверия к рекомендациям нейросетей среди их пользователей достиг 92%.

Росстат стремится создать новую цифровую модель обследования населения, где базовым источником информации станут сведения из административных источников, а приоритетным каналом сбора данных - онлайн-самозаполнение анкет.

Сбер научил колонку «Сбербум 2.0» включать музыку и управлять умным домом без интернета.

На Госуслугах открылась запись на курсы программирования для подростков «Код будущего».

За шесть месяцев 2026 года выручка Whoosh по МСФО выросла на 4%, до 5,56 млрд рублей. Чистый убыток кикшерингового сервиса снизился на 6,7%, до 1,77 млрд.

Российские разработчики первыми в мире создали технологию оптимизации планирования работы общественного транспорта на основе искусственного интеллекта.

Беспилотные грузовики с 2023 года проехали по федеральным трассам РФ более 20 млн км без аварий.

Поток вьетнамских туристов в Россию вырос на 35,7%.

Самый дешевый день за границей для россиян обошелся в 1 172 рубля и прошел во Вьетнаме, а из массовых направлений самый дорогой в Турции — 3 211 рублей.

Правительство утвердило распоряжение об открытии автомобильного пункта пропуска на границе с Китаем.

На 28 августа 2026 в университеты поступили чуть больше 450 тыс. человек.

Козероги и Раки оказались самыми опасными водителями в России, сообщают страховщики. Люди с такими знаками зодиака чаще всего обращались по ОСАГО в 2026 году.

Мобильные устройства разных лет 2 сентября 2026 представят на выставке «Культовые мобильные телефоны» в Центральном музее связи имени А. С. Попова в Санкт-Петербурге.