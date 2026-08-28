Пользователи «Клерка» теперь сразу увидят, когда и как получат диплом

На «Клерке» вышло полезное обновление для всех, кто проходит курсы повышения квалификации (КПК) и программы профпереподготовки (КПП).

Команда «Клерка» добавила мгновенное информирование по итогам успешного прохождения финального тестирования.

Раньше после сдачи финального теста пользователям приходилось вручную переходить к самому последнему уроку курса. Только там объяснялось, что делать дальше и как забрать свой диплом.

Теперь сразу после успешной сдачи финального теста на экране появляется всплывающее окно (поп-ап). Оно сообщит, что система зафиксировала результат, и опишет дальнейшие шаги.

От пользователя больше ничего не требуется — нужно лишь дождаться трек-номера или уведомления на электронную почту.

Поп-ап

Оценить обновление можно в личном кабинете после сдачи любого финального тестирования КПП и КПК.