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Пользователи «Клерка» теперь сразу увидят, когда и как получат диплом

На «Клерке» вышло полезное обновление для всех, кто проходит курсы повышения квалификации (КПК) и программы профпереподготовки (КПП).

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Команда «Клерка» добавила мгновенное информирование по итогам успешного прохождения финального тестирования.

Раньше после сдачи финального теста пользователям приходилось вручную переходить к самому последнему уроку курса. Только там объяснялось, что делать дальше и как забрать свой диплом.

Теперь сразу после успешной сдачи финального теста на экране появляется всплывающее окно (поп-ап). Оно сообщит, что система зафиксировала результат, и опишет дальнейшие шаги.

От пользователя больше ничего не требуется — нужно лишь дождаться трек-номера или уведомления на электронную почту.

Поп-ап
Поп-ап

Оценить обновление можно в личном кабинете после сдачи любого финального тестирования КПП и КПК.

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