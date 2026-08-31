ФНС разрешила брать две налоговые льготы по разным объектам сразу, но есть условие

Налоговая служба ответила, можно ли воспользоваться льготой по нескольким объектам налогообложения, если у налогоплательщика есть право на федеральную и местную льготу одновременно.

Да, возможно, ответили представители ФНС.

Но есть условие – если документ, которым установлена региональная налоговая льгота, не ограничивает количество объектов налогообложения, на которые она распространяется.

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