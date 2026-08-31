ФНС разрешила брать две налоговые льготы по разным объектам сразу, но есть условие
Документ установливающий региональную налоговую льготу, не должен ограничивать количество объектов налогообложения.
Налоговая служба ответила, можно ли воспользоваться льготой по нескольким объектам налогообложения, если у налогоплательщика есть право на федеральную и местную льготу одновременно.
Да, возможно, ответили представители ФНС.
Но есть условие – если документ, которым установлена региональная налоговая льгота, не ограничивает количество объектов налогообложения, на которые она распространяется.
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