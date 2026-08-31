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⏱️Последний день акции: Клерк.Система за 499 ₽/месяц вместо 2 490 ₽

Полгода подписки можно забрать за 2 690 рублей вместо 6 400 рублей, а год — 4 790 рублей вместо 11 400 рублей.

8 просмотров6 открытий

Завершаем лето выгодно и готовимся к насыщенной осени. Сегодня, 31 августа, последний день, когда подписка на Клерк.Систему стоит: 

499 ₽/месяц вместо 2 490 ₽

2 690 ₽/6 месяцев вместо 6 400 ₽

4 790 ₽/12 месяцев вместо 11 400 ₽

Клерк.Система — это рабочий стол бухгалтера и предпринимателя, который помогает начать и провести каждый день без паники. В подписку входят *:

  • Записи вебинаров — свежий эфир каждый день 

  • Конспекты вебинаров с видео — два раза в неделю

  • Разборы законов и мини-курсы с видео-шпаргалкой — ежедневно 

  • Чат с Клерк.ИИ без VPN

  • Вопросы ИИ-консультанту 

  • Доступ к 50 000+ решенных вопросов в базе экспертных консультаций

  • Доступ к СПС 

  • Проверка контрагентов

  • Интерактивные инструменты бухгалтера

* В рамках августовской акции консультации с экспертами не входят в тариф. Доступен ИИ-консультант.

Узнать больше о Клерк.Системе.

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