⏱️Последний день акции: Клерк.Система за 499 ₽/месяц вместо 2 490 ₽

Завершаем лето выгодно и готовимся к насыщенной осени. Сегодня, 31 августа, последний день, когда подписка на Клерк.Систему стоит:
499 ₽/месяц вместо 2 490 ₽
2 690 ₽/6 месяцев вместо 6 400 ₽
4 790 ₽/12 месяцев вместо 11 400 ₽
Клерк.Система — это рабочий стол бухгалтера и предпринимателя, который помогает начать и провести каждый день без паники. В подписку входят *:
Записи вебинаров — свежий эфир каждый день
Конспекты вебинаров с видео — два раза в неделю
Разборы законов и мини-курсы с видео-шпаргалкой — ежедневно
Чат с Клерк.ИИ без VPN
Вопросы ИИ-консультанту
Доступ к 50 000+ решенных вопросов в базе экспертных консультаций
Доступ к СПС
Проверка контрагентов
Интерактивные инструменты бухгалтера
* В рамках августовской акции консультации с экспертами не входят в тариф. Доступен ИИ-консультант.
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