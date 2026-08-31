71% россиян не могут назвать даже половину организаций, которые хранят их данные

За последние пять лет число организаций, владеющих персональными данными одного человека, выросло на 38%, при этом большинство россиян не знают, кто хранит их сведения и не читают согласия на обработку данных.

Персональными данными среднестатистического россиянина владеют в среднем 89 организаций, при этом лишь 4% изучают содержание согласий на обработку данных перед их подписанием. Об этом сказано в исследовании факультета права НИУ ВШЭ, результаты есть в распоряжении «Клерка».

Опрос более пяти тысяч респондентов и анализ больших данных показали, что паспортные сведения, номера телефонов, адреса электронной почты, данные о платежах, геолокации и покупательском поведении находятся в распоряжении в среднем 89 организаций. В крупных городах этот показатель достигает 200 и более, тогда как в небольших населенных пунктах составляет около 53 организаций.

Наибольшие массивы данных аккумулируют государственные органы и подведомственные структуры — в среднем 12 организаций на человека. Далее следуют банки, страховые компании и финансовые сервисы (9 организаций), интернет‑магазины и маркетплейсы (33 организации), операторы связи и цифровые платформы (8 организаций), медицинские учреждения (7 организаций), работодатели и образовательные организации (6 организаций), а также сервисы доставки, такси и программы лояльности (14 организаций).

«Сегодня персональные данные стали своеобразной цифровой валютой, которую люди ежедневно тратят, зачастую даже не замечая этого. При этом большинство граждан не знают ни кто именно хранит их данные, ни как отозвать согласие на их использование. В ближайшие годы вопрос прозрачности обращения с персональными данными станет таким же важным для граждан, как защита собственности или банковских вкладов», – сказал д.ю.н., профессор, член Общественной палаты РФ, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

По оценке исследователей, за последние пять лет количество организаций, владеющих персональными данными одного человека, выросло на 38%. Причиной стал стремительный рост цифровых сервисов, онлайн‑платежей, маркетплейсов и мобильных приложений.

Отношение россиян к конфиденциальности вызывает тревогу: 71% опрошенных не могут назвать даже половину организаций, которые хранят их данные, 83% поддерживают идею создания единого сервиса для контроля доступа, но лишь 4% изучают форму согласия перед его подписанием. Только 14% знакомы с механизмом отзыва согласия на обработку данных.

Невнимательность пользователей напрямую влияет на объем незаконных обработок и утечек. Чем больше согласий человек выдает в сети, тем выше риск взломов, спам‑звонков, мошеннических SMS и рассылок.