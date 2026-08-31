Поступления от туристического налога удвоились и достигли 7 млрд рублей в 2026 году

Туристический налог принес регионам 7 млрд рублей. Рост связан с увеличением ставки до 2% и расширением географии, а каждый седьмой рубль поступлений пришелся на субъекты СКФО.

За восемь месяцев 2026 года муниципалитеты собрали около 7 млрд рублей туристического налога. Годом ранее налог принес лишь 3 млрд рублей, то есть доходы фактически удвоились.

Рост поступлений связан с повышением ставки с 1% до 2%, а также расширением географии действия налога — теперь он применяется в 74 регионах. Существенный вклад в общую сумму обеспечил Северный Кавказ: каждый седьмой рубль поступлений пришелся на субъекты СКФО. За последние три года турпоток в регион вырос на 40%, несмотря на весенние наводнения, которые повредили дороги и инфраструктуру. Об этом пишут «Известия».

Власти продолжают восстанавливать объекты, строить дамбы и укреплять инженерные сооружения, чтобы снизить риски и поддержать туристический поток. Туризм становится одним из драйверов региональной экономики. Путешественников привлекают древние крепости, каньоны, горные маршруты и природные локации. Средства от туристического налога направляют на благоустройство территорий и ремонт дорог.