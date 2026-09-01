С 1 сентября 2026 расширен перечень оснований для налогового вычета по долгосрочным сбережениям

Налогоплательщики получили право на вычет по взносам в рамках договоров добровольного страхования жизни, заключенных с 2025 года.

Также с 1 сентября 2026 года лимит вычета для родителей повышен до 500 тыс. рублей.

Если общая сумма взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, долгосрочных сбережений или добровольного страхования жизни превышает 400 тыс. рублей, налогоплательщик вправе увеличить вычет на сумму взносов, уплаченных в пользу детей, но не более чем до установленного максимума, напомнила ФНС.

Воспользоваться увеличенным размером вычета можно до достижения детьми 18 лет, а при очном обучении — до 24 лет. Оформить возврат налога можно через подачу декларации 3-НДФЛ или в упрощенном порядке на основании данных, которые передают в ФНС негосударственные пенсионные фонды и страховые организации.