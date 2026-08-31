Более 1 млн многодетных семей погасили ипотеку с помощью выплаты до 450 тысяч рублей

Субсидия до 450 тыс. рублей на погашение ипотеки помогла более чем миллиону многодетных семей, а в отдельных субъектах действует расширенная программа, позволяющая получить до 1 млн рублей.

С 2019 года более 1 млн многодетных семей воспользовались выплатой до 450 тыс. рублей на погашение ипотечной задолженности, направив на эти цели 446,7 млрд рублей. Программа стала одним из ключевых инструментов поддержки семей с детьми и улучшения жилищных условий.

Заместитель министра финансов Иван Чебесков рассказал, что государство последовательно расширяет возможности семей улучшать жилищные условия, включая льготные ипотечные программы и адресные выплаты.

Чаще всего за субсидией обращались семьи из Московской области, Башкирии, Ингушетии, Свердловской области, Москвы, Челябинской области, Татарстана, Краснодарского края и Дагестана.

«Программа поддержки многодетных семей – важный инструмент демографической политики, который позволяет улучшить качество жизни россиян и снизить финансовую нагрузку на семейный бюджет. Важно, что более 117 тыс. многодетных семей с помощью выплаты полностью погасили кредит», — сказал первый заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

С 2023 года в ряде регионов размер поддержки может достигать 1 млн рублей: к федеральной выплате в 450 тыс. рублей добавляется региональная субсидия до 550 тыс. рублей. Такая возможность доступна в 17 субъектах, включая Амурскую, Магаданскую, Сахалинскую, Пензенскую, Владимирскую, Тульскую, Смоленскую, Новгородскую и Кемеровскую области, Хабаровский и Камчатский края, ЕАО, Чукотку, Севастополь, Санкт‑Петербург, Марий Эл и Адыгею.

Региональная мера также востребована: за три года ее получили около 10 тыс. семей на сумму более 5,2 млрд рублей, из них 3,8 тыс. — только в 2026 году.

Выплату могут получить семьи, в которых с 1 января 2019 года родился третий или последующий ребенок, при условии что ипотечный договор заключен до 1 июля 2031 года. Средства можно направить на погашение кредита, оформленного для покупки жилья на первичном или вторичном рынке, строительства дома, приобретения участка или объекта незавершенного строительства.