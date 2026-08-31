ЦБ меняет дату вступления в силу новой ключевой ставки: вместо понедельника будет среда

Новая ключевая ставка после заседаний ЦБ будет вступать в силу не с понедельника, а со среды. Регулятор корректирует порядок применения ставок для повышения гибкости операций и учета нового графика усреднения резервов.

Банк России изменит порядок вступления в силу новой ключевой ставки: теперь она будет начинать действовать с ближайшей среды, а не с понедельника, как это происходит сейчас. Соответствующие изменения содержатся в проекте Основных направлений единой государственной денежно‑кредитной политики.

Корректировка связана с обновлением положения об обязательных резервах. Регулятор подготовил изменения, которые позволяют более гибко устанавливать периоды усреднения обязательных резервов. В результате новая ключевая ставка будет вступать в силу в день расчетов по недельным аукционам Банка России — именно по средам начинается новый период усреднения.

«Изменится и порядок применения ставок по операциям Банка России: заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке будут по-прежнему проводиться по пятницам, при этом новая ключевая ставка в случае ее изменения будет начинать действовать не с понедельника, как сейчас, а с ближайшей среды, когда будут происходить расчеты по недельным аукционам Банка России и будет начинаться новый ПУ», — сказано в документах ЦБ.

Изменение порядка применения ставок направлено на повышение гибкости операций регулятора и синхронизацию ключевых параметров денежно‑кредитной политики с операционным графиком рынка.