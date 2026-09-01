Родители могут освободить от дополнительной платы за присмотр и уход в детсадах

Депутат ЛДПР Каплан Панеш считает, что родительская плата за уход в детских садах нарушает доступность дошкольного образования, и предлагает сделать такие услуги полностью бесплатными для всех семей.

Зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР) предложил полностью отменить родительскую плату за присмотр и уход в государственных и муниципальных детских садах. По его словам, несмотря на гарантии бесплатного дошкольного образования, семьи продолжают платить за питание, уборку, стирку и гигиенические процедуры.

В ряде регионов плата достигает до 5 тыс. рублей в месяц на одного ребенка, а для семей с двумя детьми расходы удваиваются и становятся серьезной нагрузкой на бюджет. При этом действующее законодательство освобождает от платы только отдельные категории — детей‑инвалидов, сирот и детей с туберкулезной интоксикацией.

Депутат считает, что такая практика противоречит идее доступного дошкольного образования. Он предложил внести изменения в закон «Об образовании», полностью исключив возможность взимания платы за присмотр и уход. Финансирование этих расходов, по его мнению, должно осуществляться за счет бюджетов всех уровней, как это уже происходит с образовательной программой.

«Ребенок не должен становиться статьей расходов для семьи только потому, что родители работают. Государство обязано обеспечить полную доступность дошкольного образования — не на бумаге, а в жизни. Если мы говорим о поддержке семей с детьми, мы должны начать с того, чтобы детский сад был бесплатным», — сказал Каплан Панеш.

Также он предложил ввести полное освобождение от платы для семей с двумя и более детьми, независимо от региона проживания. Это сделает детский сад действительно доступным для всех, а не только для тех, кто может позволить себе дополнительные расходы.