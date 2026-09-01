ФНС разъяснила порядок отказа от выбранной налоговой для обособок с 1 сентября 2026

Можно подать уведомление об отказе, и обособленное подразделение станет на учет по адресу места нахождения.

С 1 сентября 2026 года компании могут отказаться от выбранной налоговой при постановке на учет обособленного подразделения, пишет ФНС.

Если у организации было несколько обособок в одном городе (муниципальном районе), но они относились к разным налоговым инспекциям, компания могла выбрать одну инспекцию, где встанут на учет все эти подразделения.

Теперь можно отказаться от выбранного налогового органа. Для этого нужно подать уведомление об отказе, и постановка на учет будет осуществляться по адресу места нахождения подразделения.