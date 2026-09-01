Аксаков: международные платежи в цифровых валютах могут создать независимую систему расчетов

Интеграция национальных цифровых валют может стать основой независимой системы международных расчетов, но для этого нужно настроить технологические мосты между платформами и заключить двусторонние соглашения. Так считает Анатолий Аксаков.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что международные расчеты в цифровых рублях имеют высокий потенциал, но их запуск возможен только в долгосрочной перспективе из‑за необходимости взаимного признания цифровых валют и настройки инфраструктуры между странами.

«Что касается трансграничных расчетов в цифровых рублях — это перспективное направление. Но это более долгосрочная история, поскольку необходимо прийти к взаимному признанию цифровых валют центральных банков дружественных стран и обоюдно настроить инфраструктуру», — сказал Анатолий Аксаков.

Для запуска международных платежей на базе национальных цифровых валют нужно обеспечить взаимное признание цифровых валют центральных банков дружественных стран и настроить совместимую инфраструктуру. Он отметил, что многие партнеры России — включая Китай, ОАЭ и Индию — активно развивают собственные цифровые валюты, рассматривая интеграцию платформ как путь к созданию независимой от западных систем расчетов.

Аксаков подчеркнул, что по мере настройки технологических мостов между платформами и заключения двусторонних соглашений появится реальная возможность создать интегрированную систему платежей национальными цифровыми валютами. Это, по его мнению, углубит международное экономическое сотрудничество и расширит возможности бизнеса.