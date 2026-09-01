Киоски на частной земле в Московской области включат в схемы размещения НТО с 1 сентября 2026 года

Все объекты нестационарной торговли, в том числе на частных участках, должны быть включены в схемы размещения. Такое изменение вступило в силу в Подмосковье 1 сентября 2026 года.

С 1 сентября 2026 года в Московской области начали действовать новые правила: все павильоны, киоски и ларьки, включая расположенные на частной земле, теперь обязаны входить в муниципальные схемы размещения нестационарных торговых объектов.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что изменения регулируют сферу нестационарной торговли и устраняют разночтения в подходах к размещению объектов. Об этом пишет ТАСС.

В региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия уточнили, что Подмосковье уже проводит масштабную трансформацию этой сферы. С 2024 года количество НТО сократилось с 28 тыс. до 21 тыс. объектов по состоянию на август 2026 года. За этот период выявлено более 3,6 тыс. нарушений, включая несоблюдение порядка размещения, архитектурно‑градостроительных требований и санитарных норм. Также ликвидировано около 7,2 тыс. незаконных ларьков и киосков, из них почти 3,3 тыс. — в 2026 году.

По данным министра сельского хозяйства и продовольствия региона Виталия Мосина, в области насчитывается около 21 тыс. НТО, при этом 66% расположены на частной земле, что делает единое регулирование критически важным.