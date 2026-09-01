Водители смогут предъявлять водительские удостоверения и СТС через мессенджер Max

Водителям разрешат показывать инспекторам ГИБДД электронные водительские удостоверения и СТС в мессенджере Max. Использовать цифровые документы можно будет по желанию.

Правительство подписало изменения в ПДД, которые разрешают предъявлять водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства в электронном виде через мессенджер Max. Для проверки инспектору ГИБДД нужно будет показать QR-код документа в приложении.

Электронный вариант не заменит обычные документы. Водители смогут выбирать, предъявить инспектору водительское удостоверение и СТС на бумажном носителе или воспользоваться их цифровой версией.

При этом воспользоваться новой возможностью сразу после вступления изменений в силу не получится. Техническую возможность предъявлять документы через Max планируют запустить в ближайшие месяцы.

До ее запуска автомобилистам по-прежнему нужно иметь при себе документы в предусмотренной сейчас форме.