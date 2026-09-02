С 1 сентября 2026 – новый порядок проведения налоговых проверок

Возражения в электронной форме нужно отправлять по утвержденному формату, но приказ еще не опубликован.

ФНС сообщила, как с 1 сентября 2026 года меняется порядок представления возражений на акт налоговой проверки в электронной форме.

«Налогоплательщики в случае представления возражений на акт налоговой проверки и подтверждающих документов в электронной форме обязаны использовать унифицированный формат», — пишет налоговая служба.

Проект приказа ФНС уже разработан, проходит оценку регулирующего воздействия .