Безвиз в Таиланде уменьшат до 30 дней с 15 сентября 2026

С 15 сентября 2026 года в Таиланде начнут действовать новые правила. Туристы смогут находиться в стране без визы только 30 дней вместо нынешних 60, однако срок можно будет продлить еще на месяц за $58.

Таиланд уменьшит срок безвизового пребывания иностранных туристов с 60 до 30 дней с 15 сентября 2026 года. Такой закон подписал премьер-министр Анутхин Чанвиракун, он опубликован в «Королевской газете».

Сейчас граждане 93 стран, включая Россию, могут находиться в Таиланде без визы до 60 дней. После вступления закона в силу туристы смогут продлить пребывание еще на 30 дней, оплатив сбор в $58, сообщили в МИД королевства.

По данным МИД Таиланда, в 2025 году страну посетили около 2 млн российских туристов. Анутхин Чанвиракун говорил, что королевство готово увеличивать турпоток из России.