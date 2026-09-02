Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
💯 Бесплатная диагностика знаний ребенка в «100балльном репетиторе» 💯
Социальный вычет
Читать 1 мин

Клиент требует бумажную справку взамен электронной: ФНС ответила, может ли бухгалтер выдать дубликат

Можно выдать справку на бумаге, нужно полное совпадение всех реквизитов.

Образовательная организация оказывает платные услуги.

В апреле 2026 года по заявлению клиента отправили справку об оплате образовательных услуг за 2025 год в электронном виде. Сейчас клиент требует такую же справку на ту же сумму на бумаге.

Может ли бухгалтер выдать справку на бумаге и не заводится ли вычет, спросили в чате ФНС.

Справка может быть выдана на бумаге при условии полного совпадения всех реквизитов, что и в электронных сведениях, ответили налоговики.

Автор

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка