Клиент требует бумажную справку взамен электронной: ФНС ответила, может ли бухгалтер выдать дубликат

Можно выдать справку на бумаге, нужно полное совпадение всех реквизитов.

Образовательная организация оказывает платные услуги.

В апреле 2026 года по заявлению клиента отправили справку об оплате образовательных услуг за 2025 год в электронном виде. Сейчас клиент требует такую же справку на ту же сумму на бумаге.

Может ли бухгалтер выдать справку на бумаге и не заводится ли вычет, спросили в чате ФНС.

Справка может быть выдана на бумаге при условии полного совпадения всех реквизитов, что и в электронных сведениях, ответили налоговики.