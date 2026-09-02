Пользователям хотят разрешить отключать рекомендации ИИ‑контента

1 сентября 2026 года группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который обяжет цифровые платформы предоставить пользователям настройку, позволяющую запретить показ материалов, созданных или существенно измененных с применением искусственного интеллекта. Доступ к самому контенту при этом сохраняется.

«Установление указанного запрета не должно ограничивать доступ пользователя к таким информационным материалам», — сказано в тексте законопроекта.

Сейчас рекомендательные технологии формируют ленты на основе предпочтений пользователей, однако заранее исключить ИИ‑контент из рекомендаций невозможно. Авторы отмечают, что развитие генеративного ИИ увеличивает объем создаваемых текстов, изображений, аудио‑ и видеоматериалов, которые автоматически попадают в подборки.

По данным ВЦИОМ, отношение россиян к ИИ неоднородно: почти половина респондентов считает, что важные произведения должны создаваться только человеком. Законопроект предлагает мягкий механизм — пользователь сам решает, исключать ли ИИ‑контент из рекомендаций, при этом возможность целевого просмотра сохраняется.

В проекте сказано, что новая настройка не блокирует материалы и не ограничивает их распространение, а регулирует только автоматическую выдачу в персональных рекомендациях.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 сентября 2027 года.