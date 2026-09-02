С 1 сентября 2026 упростили порядок постановки на учет иностранной организации при открытии счета в банке

Банк получит от компании документы, отправит их в налоговую, где компанию поставят на учет.

С 1 сентября 2026 года иностранной организации не нужно подавать заявление и иные документы в налоговую для постановки на учет в связи с открытием счета в банке, сообщила ФНС.

Когда иностранная организация открывает счет, банк:

получает от нее документы (те же, что нужны для открытия счета);

на их основании сам подает в налоговую заявление о постановке на учет.

Налоговая ставит организацию на учет и направляет подтверждение обратно в банк. А банк уже передает эти сведения самой иностранной компании.

Никаких дополнительных бумаг от иностранной компании в налоговый орган не требуется.

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