Число МСП в сфере образования выросло до 94 тысяч и обновило трехлетний максимум

Малый и средний бизнес продолжает формировать сегмент образовательных услуг: число МСП выросло до 94,4 тыс., а объем поддержки через НГС увеличился на 43%.

В 2026 году число малых и средних предприятий, которые работают в сфере образования, достигло 94,4 тыс. За год рост составил 10%, за три года — 35%, а за пять лет — 66%.

Предприниматели активно используют механизмы господдержки: с начала 2026 года объем привлеченного финансирования в рамках Национальной гарантийной системы вырос на 43%, почти до 1 млрд рублей, а число получателей увеличилось в 2,3 раза.

Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что МСП фактически формируют сегмент образовательных услуг, расширяя возможности обучения для детей и взрослых.

«При создании и развитии таких бизнесов предприниматели стали чаще использовать механизмы господдержки. Сегодня каждый второй рубль в рамках НГС получен при помощи "зонтичного" поручительства Корпорации МСП, которое необходимо при отсутствии или недостаточности залога. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем полученного предпринимателями финансирования при помощи наших "зонтов" вырос в два раза, а количество получателей такой поддержки — в 3,5 раза», — сказал Александр Исаевич.

Более 90 тыс. предприятий работают в сфере дополнительного образования, 2,2 тыс. — в общем образовании, 1,4 тыс. — в обучении профессиям, 500 — в профессиональном образовании. Основная масса — индивидуальные предприниматели (более 90%), и лишь 14% МСП имеют наемных работников.

Большинство образовательных МСП сосредоточено в регионах с высокой долей малого бизнеса: Москве и Московской области, Санкт‑Петербурге, Краснодарском крае, Свердловской и Челябинской областях, Татарстане и Башкортостане. Эти регионы формируют около половины отрасли.

Лидерами по привлечению финансирования в рамках НГС стали Москва, Московская область, Тюменская область, Крым, Калининградская область, Санкт‑Петербург, Свердловская область, Краснодарский край, Самарская область и Башкортостан.

Корпорация МСП и МСП Банк поддержали ряд проектов: от научно‑производственных инициатив в Самаре до разработки платформ дистанционного обучения и образовательных комплексов по робототехнике.