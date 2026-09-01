Упрощаем жизнь бухгалтерам: «Клерк» запустил новые калькуляторы для расчета налогов и расходов

На «Клерке» стали доступны пять новых калькуляторов, которые закрывают ключевые задачи бухгалтера — расчет налогов, штрафов, нормируемых расходов и нормативов ГСМ теперь занимает минуты.

«Клерк» сделал новые инструменты для ежедневной работы бухгалтеров и специалистов по налогам. Каждый калькулятор решает конкретную задачу и позволяет сократить время на расчеты.

Калькулятор земельного налога

Помогает рассчитать сумму земельного налога за 2026 год. Пользователь указывает регион, кадастровую стоимость, площадь участка, ставку и период владения — сервис автоматически определяет итоговый платеж. Полезен собственникам участков и бухгалтерам организаций с землей на балансе. Протестируйте уже сейчас!

Калькулятор налога на имущество организаций

Рассчитывает налог на имущество по действующим ставкам и правилам. Учитывает стоимость объекта, регион, авансовые платежи и период владения. Подходит компаниям, которым нужно быстро определить сумму налога к уплате или проверить корректность начислений. Попробовать можно по ссылке.

Калькулятор штрафа за несдачу декларации

Позволяет определить размер штрафа за несвоевременную сдачу отчетности. Достаточно указать вид декларации, сумму налога и количество месяцев просрочки. Инструмент помогает оценить риски и планировать подачу отчетов. Узнайте, сколько придется заплатить.

Калькулятор нормируемых расходов

Определяет лимит нормируемых расходов, которые можно учесть при расчете налога. Полезен компаниям, у которых есть расходы, подпадающие под нормирование — например, представительские или рекламные. Сделать расчет можно здесь.

Калькулятор норм ГСМ

Рассчитывает нормативный расход топлива с учетом пробега, базовой нормы, зимних коэффициентов и повышающих факторов. Инструмент помогает бухгалтеру определить норматив ГСМ для списания топлива в налоговом учете. Узнайте свои показания.

Набор калькуляторов охватывает ключевые задачи, с которыми бухгалтеры сталкиваются ежедневно, и позволяет выполнять расчеты быстрее и точнее.