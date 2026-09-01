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Общество
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Гаражную амнистию продлили еще на пять лет

Упрощенный порядок оформления капитальных гаражей и земли под ними будет действовать до 1 сентября 2031 года. Изменения вступили в силу 1 сентября 2026 года.

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1 сентября 2026 года вступил в силу закон, который продлил гаражную амнистию на пять лет. Она позволяет оформить в собственность капитальные гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года, и земельные участки под ними.

«Продление амнистии до 2031 года позволит вовлечь в легальный гражданский оборот еще сотни тысяч объектов, защитить права наших граждан, добавить порядка в земельно-имущественные отношения на местах», — заявил автор инициативы, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Гаражная амнистия первоначально вступила в силу 1 сентября 2021 года. За время ее действия зарегистрировано более 840 тыс. объектов. Комитет Госдумы ожидает, что продление программы позволит дополнительно оформить в собственность свыше полумиллиона объектов.

Автор

Игорь Вахромов
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