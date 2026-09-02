На нескольких маркетплейсах уже можно платить цифровым рублем
Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» запустили возможность оплаты заказов цифровым рублем.
Новая опция стала доступна пользователям при оформлении покупок. На текущий момент функционал реализован в десктопных версиях сайтов, а в мобильных приложениях — для владельцев устройств на базе Android.
Об этом сообщает ТАСС.
Цифровой рубль — это третья форма национальной валюты России, которую выпускает Центробанк. Технология дополняет привычные наличные и безналичные расчеты, представляя собой новый этап развития платежных систем.
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