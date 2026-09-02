Власти обещают провести 263 реформы для улучшения условий ведения бизнеса

Комиссия Госсовета по направлению «Инвестиции» разработала дорожные карты, которые охватывают 11 приоритетных направлений. Цель изменений — устранение административных барьеров и снижение издержек для предпринимателей.

2 сентября 2026 года губернатор Сахалинской области и председатель комиссии Госсовета Валерий Лимаренко сообщил, что реформы затронут регистрацию бизнеса, налогообложение, энергетическую инфраструктуру, международную торговлю и финансовые услуги.

Работа ведется в рамках внедрения национальной модели целевых условий ведения бизнеса, основанной на международной методике Business Ready.

«Сегодня в рамках комиссии Госсовета мы работаем над внедрением национальной модели целевых условий ведения бизнеса. На основе международной методики оценки делового климата, запросов бизнеса и национальных целей мы сформировали дорожные карты», — уточнил Лимаренко.

Он добавил, что правительство поставило задачу, чтобы к 2030 году все регионы страны достигли показателей, характерных для пяти лучших субъектов России. В качестве эффективного инструмента власти предлагают использовать Национальную систему пространственных данных, которая помогает инвесторам подбирать земельные участки и проверять достоверность информации.