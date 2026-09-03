Утвержден формат и порядок подачи возражений на акт налоговой проверки

Опубликован приказ ФНС с новыми правилами. Он встпуит в силу с 30 сентября 2026.

Приказом от 11.08.2026 № ЕД-1-2/568@ ФНС утвердила формат и порядок направления письменных возражений и подтверждающих обоснованность возражений документов в электронной форме.

Формат включает требования к XML-файлам передачи:

возражений по акту налоговой проверки, дополнению к акту проверки, по акту о налоговых нарушениях, выявленным без проверок;

документов, которые подтверждают обоснованность возражений.

Бизнес сможет направлять возражения по ТКС, а физлица – через Госуслуги или личный кабинет налогоплательщика. ИП могут воспользоваться любыми вариантами.

Новые правила вступят в силу 30 сентября 2026 года.