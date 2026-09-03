Чирков: покупка автомобиля на средства маткапитала не соответствует целям программы

Покупка машины на средства материнского капитала не соответствует изначальному замыслу программы, заявил председатель СФР Сергей Чирков.

«Идея единовременного предоставления средств изначально состояла в том, чтобы вложение долгосрочно служило семье и ребенку. Это должны быть прямые инвестиции на перспективу. С машиной сложнее: ее можно продать, она быстро теряет стоимость», — сказал он.