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Чирков: покупка автомобиля на средства маткапитала не соответствует целям программы

Маткапитал предполагает долгосрочные инвестиции в будущее семьи и ребенка.

Покупка машины на средства материнского капитала не соответствует изначальному замыслу программы, заявил председатель СФР Сергей Чирков.

«Идея единовременного предоставления средств изначально состояла в том, чтобы вложение долгосрочно служило семье и ребенку. Это должны быть прямые инвестиции на перспективу. С машиной сложнее: ее можно продать, она быстро теряет стоимость», — сказал он.

Текущие направления использования материнского капитала – жилье и образование – в полной мере покрывают ключевые потребности семей, добавил Чирков.

Ранее сенатор допускал, что за маткапитал разрешат покупать машину.

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