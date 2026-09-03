Чирков: покупка автомобиля на средства маткапитала не соответствует целям программы
Маткапитал предполагает долгосрочные инвестиции в будущее семьи и ребенка.
Покупка машины на средства материнского капитала не соответствует изначальному замыслу программы, заявил председатель СФР Сергей Чирков.
«Идея единовременного предоставления средств изначально состояла в том, чтобы вложение долгосрочно служило семье и ребенку. Это должны быть прямые инвестиции на перспективу. С машиной сложнее: ее можно продать, она быстро теряет стоимость», — сказал он.
Текущие направления использования материнского капитала – жилье и образование – в полной мере покрывают ключевые потребности семей, добавил Чирков.
Ранее сенатор допускал, что за маткапитал разрешат покупать машину.
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