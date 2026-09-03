ФНС утвердила порядок передачи данных для мониторинга цен в 2027 году
Новый приказ ФНС определяет, какие данные о ценах на продовольствие будут передаваться федеральным ведомствам и как именно — документ начнет действовать с 2027 года.
Налоговая утвердила состав сведений и правила их передачи федеральным ведомствам для комплексного анализа динамики цен на продовольственные товары. Приказ вступит в силу не ранее 1 января 2027 года.
Проект приказа определяет перечень данных, предусмотренных п. 310 ст. 5 закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности», а также порядок их передачи, включая электронный формат. Он нужен для исполнения закона № 280‑ФЗ, который расширил полномочия государства по отслеживанию динамики цен и причин их роста.
Сведения будут направляться ведомствам, перечень которых утверждает Правительство. Информация предназначена для фиксации цен на каждом этапе движения товаров, анализа резких скачков и выработки мер реагирования.
В пояснительной записке сказано, что документ не содержит требований, связанных с предпринимательской деятельностью, лицензированием, аккредитацией, надзором или административной ответственностью.
Приказ вступает в силу со дня официального опубликования, но не ранее 1 января 2027 года.
Комментарии1
Отлично: налоговая будет фиксировать цены на каждом этапе движения товара, но вступит в силу не раньше 1 января 2027 — то есть сначала даём рынку несколько лет раскачаться, а потом с пугающей пунктуальностью соберём доказательства очевидного и предложим «меры реагирования».