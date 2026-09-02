🤖Вышел конспект вебинара «Нейросети для бухгалтера: безопасное внедрение и топ ИИ»

Самый популярный вебинар прошлого месяца — теперь и в удобном текстовом формате. Плюс запись всего эфира.

Нейросеть может за несколько минут разобрать договор, сверить документы или подготовить черновик ответа на требование ФНС. Но та же нейросеть способна уверенно придумать статью НК, письмо Минфина или цифру в расчете.

Где проходит граница между полезным инструментом и налоговым риском? Разобрали это в конспекте вебинара «Нейросети для бухгалтера: безопасное внедрение и топ ИИ».

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В конспекте разобрали:

какие мифы об ИИ пора забыть;

какие задачи бухгалтер может отдавать нейросети;

как использовать ИИ для сверки первички, договоров и ответов на требования ФНС;

почему ссылки и нормы от нейросети всегда нужно проверять;

какие данные опасно загружать в публичные ИИ-сервисы;

как проверять результат по системе трех «П»;

какие нейросети сейчас стоит попробовать.

И не только.

Спикер: Людмила Ганичева, аттестованный аудитор, налоговый адвокат, эксперт ГБУ «Малый бизнес Москвы» и Корпорации МСП.