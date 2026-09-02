Магазины обязали принимать подтверждение возраста через MAX с 1 сентября 2026 года

Правительство обязало торговые точки принимать цифровое подтверждение документов через MAX, при этом покупатели смогут выбирать, как показать документы: в электронном или бумажном формате.

С 1 сентября 2026 года все российские магазины должны обеспечить возможность подтверждать возраст, личность и право на льготы через национальный мессенджер MAX. Об этом сказано в постановлении правительства от 17.02.2026 № 148.

Сервис можно использовать не только для подтверждения возраста, но и для удостоверения личности, проверки права на льготы и участия в программах лояльности. Все магазины обязаны обеспечить техническую возможность работы с цифровым удостоверением через MAX.

При этом покупатели смогут сами выбирать удобный формат предъявления документов — электронный или бумажный. Власти подчеркивают, что цифровое подтверждение не отменяет традиционные способы идентификации, а лишь расширяет доступные варианты.