Каждый десятый предприниматель до 35 лет сталкивается с трудностями в налогах и документообороте

Половина молодых предпринимателей успешно проходит этап открытия бизнеса, однако 41% признают, что в дальнейшем сталкиваются с проблемами из-за недостатка знаний в налогах, бухгалтерии и маркетинге.

50% молодых предпринимателей не столкнулись с трудностями на этапе запуска бизнеса. Основные проблемы, как отмечают респонденты, возникают уже в процессе работы компании.

Чаще всего это вопросы документооборота и налогообложения — на них указал каждый десятый участник опроса. Об этом сказано в исследовании Корпорации МСП, АСИ, МСП Банка и Frank RG.

Среди других распространенных сложностей — неправильная работа с клиентами (7,7%), низкий спрос и управление финансами (по 5,8%). В Корпорации МСП уточнили, что ключевой причиной проблем при развитии бизнеса стал недостаток знаний: об этом сообщили 41% молодых предпринимателей. Ошибки возникали в договорной работе, понимании налоговых обязательств и ведении бухгалтерии, а также в маркетинге и привлечении клиентов.

«То, что половина предпринимателей в возрасте до 35 лет не испытывали проблем на старте бизнеса, говорит о том, что несмотря на молодость, они достаточно вдумчиво подходят к запуску собственного дела. Это в целом отличительная черта зумеров, которые благодаря активному использованию цифровой среды заранее и глубоко изучают тонкости вопроса», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Сейчас в России более 1,1 млн молодых предпринимателей. Поддержка молодежи — отдельное направление работы Корпорации МСП, которое реализуется совместно с НКО, деловыми объединениями и органами власти.