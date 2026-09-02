Курс юаня на Мосбирже взлетел до 13 рублей 2 сентября 2026 года

Юань на Мосбирже впервые с февраля 2025 года поднялся выше 13 рублей, его рост связывают с низкой ликвидностью рынка и повышенным спросом на инвалюту.

2 сентября 2026 года курс юаня на Мосбирже в 14:32 мск достиг 13,003 рубля, прибавив 7,35 коп. к уровню закрытия предыдущих торгов. Это первое обновление отметки выше 13 руб. с 11 февраля 2025 года. Об этом сказано на сайте торговой площадки.

«Резкое укрепление рубля в начале недели быстро исчерпало себя, поскольку, вероятно, было вызвано локальным концентрированным заказом на продажу иностранной валюты или временной просадкой спроса на нее, что усугублялось недостаточностью ликвидности и фрагментированностью нашего валютного рынка», — сказал эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Курс юаня на Московской бирже 2 сентября 2026 года. Источник.

Дополнительное давление создали санкции против Мосбиржи в июне 2024 года, после которых часть торговли переместилась вне организованного рынка. Также предложение иностранной валюты также может быть ограниченным из‑за давления санкций на экспорт. Одновременно спрос на инвалюту остается повышенным — в том числе из-за закупок топлива за рубежом и потребности в восстановлении производственных мощностей и инфраструктуры.

Эксперт считает, что в ближайшие дни пара CNY/RUB может попытаться закрепиться выше психологического уровня 13 рублей, после чего откроется путь к следующему сопротивлению — 14.