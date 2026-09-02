⚡️ Итоги дня: прививки на ВЭФ делает каждый десятый, продажи настоек растут, овощи дешевеют, Сбер покупает башни в Нью‑Дели, а в школьную программу добавят Dota 2 и CS

В России уровень потребления рыбы отстает от утвержденной Минздравом нормы в 28 кг на человека в год, рассказал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, россияне едят примерно по 23-23,5 кг.

Совокупная выручка крупнейших продуктовых сетей, входящих в топ-10, в январе—июне 2026 года составила 6,76 трлн руб., увеличившись на 11,6% год году. Это меньше, чем в первой половине 2025 года, когда рынок вырос на 17,3%.

Продажи сладких настоек в российской рознице с января по июль увеличились более чем на 21% в годовом выражении. Спрос на такую продукцию растет в первую очередь из-за ее дешевизны, в то время как другие виды алкоголя дорожают.

Сбербанк приобрел два строящихся бизнес-центра Summit Towers в Нью-Дели, рассказал на Восточном экономическом форуме первый зампред правления организации Александр Ведяхин.

Стоимость овощей «борщевого набора» в России за месяц уменьшилась на 9,8%.

«Аэрофлот» стал владельцем 100% акций компании «Аэромар» — крупнейшего в России поставщика бортпитания.

Минфин планирует продать госпакет Шереметьево ближе к концу 2026 года.

Футбол и единоборства оказались самыми травматичными детскими секциями, а наиболее уязвимой группой детей являются мальчики в возрасте от 10 до 15 лет.

Госдума поддержала включение Dota 2 и Counter-Strike в школьную программу. Игры могут появиться в качестве факультатив.

Число просмотров контента о китайских автомобилях на Rutube за январь-август 2026 увеличилось на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года

Онлайн-платформа по размещению объявлений «Авито» с 1 сентября 2026 начинает тестирование оплаты товаров QR-кодом через Систему быстрых платежей (СБП) за пределами площадки.

Минцифры может предоставить ИИ-ассистенту «Яндекса» «Алиса AI» дополнительные расширенные права и возможности по предустановке на ввозимые мобильные устройства, в том числе доступ к другим приложениям пользователя.

В первом полугодии 2026-го число МСП, использующих медийную рекламу Яндекс.Директа, выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А инвестиции МСП в такие кампании увеличились на 44%.

Автоматизированное движение поездов запустили в тестовом режиме на новой Красносельско-Калининской линии метро в Санкт-Петербурге.

Каждый десятый участник Восточного экономического форума прививается от гриппа на стенде Роспотребнадзора, рассказала глава ведомства Анна Попова.

ВТБ объявил о запуске собственного проекта детского банка: пользователи от 6 до 14 лет смогут сами оплачивать покупки, переводить и копить денежные средства.

Сегодняшний образ страны формируется из того, что уже стало частью национальной памяти. Топ-3 символа современной России: классики мировой литературы (59%), Собор Василия Блаженного (41%), Большой театр (40%). Об этом сказано в исследовании ВЦИОМ.

Туристический поток по России летом 2026 года снизился, по предварительным данным, на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.