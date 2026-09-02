Авторы «Клерка» теперь могут отключать комментарии под своими статьями

На сайте «Клерк.ру» вышло полезное обновление для создателей контента: в меню публикации появился новый пункт «Запретить комментарии».

Теперь каждый автор может полностью отключить обсуждение под любым своим материалом. Эта возможность будет полезна в следующих ситуациях:

дискуссия ушла далеко от темы и потеряла конструктив;

обсуждение в комментариях переросло в перепалку;

автор написал информационный материал и просто не хочет участвовать в обсуждениях.

После того как создатель контента воспользуется новой функцией, все старые комментарии скроются из общего доступа, а добавление новых заблокируется для всех пользователей.

Новая опция призвана сделать общение на площадке более комфортным и защитить авторов от токсичных обсуждений и флуда.

Почему появилось нововведение – читайте здесь.