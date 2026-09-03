Из-за новых правил возврата технически сложных товаров часть покупателей уйдут в онлайн – эксперт

Новое требование о сохранении упаковки касается только возврата исправного товара, когда покупатель просто передумал.

Новые правила возврата технически сложных товаров, которые вступают в силу с 1 сентября 2026 года, формализуют то, что и так происходило на практике в спорах между ритейлерами и покупателями.

У продавцов появляется больше формальных оснований для отказа, рассказал «Клерку» исполнительныйо директора авторизованного сервисного центра «МастерФикс» Малик Амиров.

Вводится новый критерий – неиспользование товара.

У ритейлеров есть свои инструменты, чтобы доказать, что вещью пользовались. Современная техника оставляет цифровые следы. В смартфонах и ноутбуках есть счетчики включений, время работы дисплея, количество циклов зарядки аккумулятора. Если человек две недели пользовался телефоном, а потом сбросил его до заводских настроек и заклеил пленки, это все равно можно вычислить при диагностике.

В большинстве случаев при товарном виде и полной комплектации возврат пройдет без проблем. Но если ритейлер принципиально решит отказать, у него будут для этого технические возможности. И покупателю придется либо соглашаться, либо идти в суд, где уже будет решаться, чьи доказательства убедительнее, отметил эксперт.

На практике действительно существует проблема «потребительского экстремизма», добавил он. Люди покупали дорогой телевизор на время отпуска, смотрели его три недели, а потом возвращали. Фотографы брали камеру на съемку, аккуратно все упаковывали и сдавали обратно. Это создавало ритейлерам убытки, потому что товар уже нельзя было продать как новый, его приходилось уценивать.

Законодательное вмешательство скорее стало результатом длительного давления со стороны крупных сетей и производителей, которые устали от судебной практики, часто встававшей на сторону потребителя. Теперь баланс немного смещается в пользу продавца.

В интернет-торговле по-прежнему действует правило семи дней, и там покупатель может вернуть технику, если она не подошла, при сохранении товарного вида. Поэтому часть покупателей, которые любят протестировать технику перед окончательным решением, действительно уйдет в онлайн.

Ритейлеры будут искать компромиссные варианты, чтобы не терять клиентов. Возможно, появятся платные услуги тестирования в магазинах или расширенные программы обмена, предположил Амиров.

При покупке он советует сохранять пленки, наклейки, пакетики. При первом включении проверить основные функции: экран, звук, работу кнопок, разъемы.

«Если дефект обнаружился на пятый день, главное – не затягивать. В течение 15 дней с момента покупки вы имеете право вернуть товар с любым недостатком, даже незначительным. Никаких особых требований к упаковке в этом случае нет. Царапина на картоне не повод для отказа», — подчеркнул эксперт.

Требование о сохранении упаковки касается только возврата исправного товара, когда покупатель просто передумал. Если товар рабочий, но его решили вернуть, то сохранность коробки, наличие всех наклеек и отсутствие следов использования станут обязательным условием.

Поэтому правило такое: если в товаре брак – несете как есть. Если просто не подошел – несите в идеальном состоянии, подытожил Амиров.