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Экономика России
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Мантуров рассчитывает, что указ о внешнем управлении не потребуется применять

Объекты критической инфраструктуры могут перейти во временное управление государства при несоблюдении мер безопасности.

Первый вице-премьер Денис Мантуров прокомментировал новые правила в ходе работы с представителями бизнеса. Он подчеркнул, что механизм временного управления — это крайняя мера, которую власти рассчитывают не применять на практике.

«Я очень надеюсь, что хватит у всех сознательности и понимания того, что нужно делать. Я очень рассчитываю, что его не потребуется применять», — сказал Мантуров.

Он добавил, что указ президента не преследует цель изъятия предприятий в государственную собственность.

Чиновник призвал федеральные и региональные органы власти активно разъяснять собственникам правовой механизм обеспечения безопасности объектов.

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