Путин объяснил снижение инвестиций в экономику необходимостью борьбы с гипервсплеском инфляции

Президент РФ рассказал об угрозе гипервсплеска инфляции.

«Инвестиции у нас в последнее время действительно снизились в силу целого ряда причин, в том числе и в первую очередь из-за сознательно проводимой политики регулятора Центрального Банка и правительства. Целью является подавление инфляции. Мы не могли допустить никакого гипервсплеска, такая угроза была», — пояснил Путин.