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Экономика России
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Путин объяснил снижение инвестиций в экономику необходимостью борьбы с гипервсплеском инфляции

Экономическая политика правительства и ЦБ направлена на подавление инфляционных рисков.

Президент РФ рассказал об угрозе гипервсплеска инфляции.

«Инвестиции у нас в последнее время действительно снизились в силу целого ряда причин, в том числе и в первую очередь из-за сознательно проводимой политики регулятора Центрального Банка и правительства. Целью является подавление инфляции. Мы не могли допустить никакого гипервсплеска, такая угроза была», — пояснил Путин.

Об это он заявил на пленарной сессии ВЭФ 3 сентября 2026 года

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