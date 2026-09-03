Путин объяснил снижение инвестиций в экономику необходимостью борьбы с гипервсплеском инфляции
Экономическая политика правительства и ЦБ направлена на подавление инфляционных рисков.
Президент РФ рассказал об угрозе гипервсплеска инфляции.
«Инвестиции у нас в последнее время действительно снизились в силу целого ряда причин, в том числе и в первую очередь из-за сознательно проводимой политики регулятора Центрального Банка и правительства. Целью является подавление инфляции. Мы не могли допустить никакого гипервсплеска, такая угроза была», — пояснил Путин.
Об это он заявил на пленарной сессии ВЭФ 3 сентября 2026 года
Начать дискуссию