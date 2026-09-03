Путин призвал убрать избыточный контроль и «закручивание гаек» для бизнеса

3 сентября 2026 года на пленарной сессии ВЭФ глава государства отметил, что для развития бизнеса на Дальнем Востоке и в Арктике созданы беспрецедентные условия. Он добавил, что налоговые и таможенные преференции, а также инфраструктурная поддержка — это лишь часть мер, которые государство должно предпринимать для стимулирования деловой активности.

«Нужно последовательно убирать бюрократические барьеры для предпринимателей, снижать административную нагрузку. Нельзя, даже бессмысленно, вводить налоговые льготы и одновременно, что называется, закручивать гайки в виде дополнительных проверок, избыточного контроля и надзора. Я говорю именно избыточно», — заявил Путин.

Он предположил, что коллеги из профильных министерств и ведомств услышат этот посыл.