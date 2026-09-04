С 1 октября 2026 при ввозе прослеживаемых товаров из стран ЕАЭС нужно подавать ДОПП, а не уведомление о ввозе

С 1 октября 2026 года при ввозе в РФ из ЕАЭС прослеживаемых товаров в рамках СПОТ регистрационный номер партии товара будет присваиваться на основании ДОПП. Подавать уведомления о ввозе больше не потребуется.

ФНС присвоит РНПТ не позднее следующего календарного дня со дня получения ДОПП и сообщит его импортеру в электронной форме по ТКС через оператора ЭДО.

Импортер будет обязан подать в ФНС уведомление о ввозе товаров:

при изменении количества и стоимости прослеживаемого товара, единиц измерения, ранее отраженных в ДОПП – не позже следующего рабочего дня с даты обнаружения факта неотражения или неполноты отражения сведений;

если прослеживаемые товары не ввезены на территорию РФ – не позже следующего рабочего дня со дня выявления оснований непринятия таких товаров к учету.

Скорректировать уведомление о ввозе количества прослеживаемого товара, ранее отраженного в ДОПП, можно только в сторону уменьшения. На каждый сформированный РНПТ придется формировать отдельное уведомление о ввозе, уточнили налоговики в письме от 03.08.2026 № СД-36-15/6667@.

В связи с этим ФНС разработала:

формат уведомления о ввозе товаров, подлежащих прослеживаемости, в котором предусмотрена возможность представления корректировочных сведений на ДОПП в сторону уменьшения количества прослеживаемых товаров;

порядок заполнения уведомления о ввозе, в котором отражена инструкция заполнения уведомления о ввозе при представлении корректировочных сведений на ДОПП в сторону уменьшения количества товаров, подлежащих прослеживаемости;

формат квитанции о присвоении РНПТ, в котором предусмотрено отражение нескольких РНПТ, сформированных на основании ДОПП.

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