В Ozon опровергли рост цен после атак на логистические центры

Ситуация с логистическими объектами Ozon не отразилась на стоимости товаров на маркетплейсе. В компании опровергли появившиеся в интернете сообщения о подорожании.

С 20 августа по 1 сентября цены на площадке снизились на 3,5%, сообщили в Ozon. До этого на протяжении пяти недель они оставались примерно на одном уровне.

Существенных скачков цен непосредственно после атак также не зафиксировали. 22 августа, в день первой атаки, стоимость товаров находилась на том же уровне, что и 20 августа.

С Ozon работают более 750 тыс. продавцов, которые конкурируют за покупателей. В компании считают, что это позволяет ценам оставаться на рыночном уровне.

Маркетплейс также продолжает вкладывать средства в скидки на товары продавцов. Отказываться от этого механизма в Ozon не планируют.