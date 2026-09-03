Как бизнесу использовать вайбкодинг для привлечения клиентов из поиска

Калькуляторы, тесты и другие интерактивы могут годами приводить пользователей из поиска и работать как лид-магниты. Команда «Клерка» рассказала, как нейросети позволяют значительно ускорить разработку таких инструментов.

За последний год раздел с интерактивами на «Клерке» получил 8,9 млн переходов. Отдельные сервисы собрали сотни тысяч просмотров: калькулятор массы тела — 256 тыс., процентов — 227 тыс., единого пособия — 165 тыс. Об этом команда «Клерка» рассказала на вебинаре Академии Pressfeed.

Интерактивы помогают не только привлекать SEO-трафик. Пользователь взаимодействует с сервисом, вводит свои данные и получает персональный результат, поэтому дольше остается на сайте. Такой инструмент также можно встроить в воронку: после расчета или прохождения теста предложить консультацию, продукт, подписку или дополнительный материал.

Раньше разработка одного интерактива на «Клерке» могла занимать около месяца. На подготовку технического задания уходило один-два дня, на программирование — три-четыре недели, еще несколько дней требовалось на тестирование и исправление ошибок.

С вайбкодингом процесс изменился. Редакция формулирует задачу и готовит референсы, ИИ генерирует код, после чего результат проверяют в тестовой среде и дорабатывают перед публикацией. В результате срок создания простых инструментов удалось сократить до нескольких часов.

На вебинаре первую версию калькулятора пеней таким способом собрали за четыре минуты. При этом сгенерированный ИИ код нельзя сразу отправлять в продакшен: необходимо проверить расчеты, пользовательские сценарии, работу на разных устройствах, безопасность и соответствие исходной задаче.

Для создания востребованного интерактива команда рекомендует сначала изучить поисковые запросы и конкурентов, затем определить задачу сервиса и подготовить техническое задание. После разработки инструмент тестируют, оптимизируют страницу для поисковых систем и только затем публикуют.

Интерактивы можно использовать не только в медиа. Для HR подходят тесты на профпригодность, для B2B — инструменты для анализа целевой аудитории, для образовательных проектов — тренажеры и игровые механики, а для страхования — финансовые калькуляторы и планировщики.

Подробнее о том, как создавать интерактивы с помощью вайбкодинга и использовать их для привлечения SEO-трафика и лидов, команда «Клерка» рассказала в материале Pressfeed по итогам вебинара.