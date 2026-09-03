«Клерк» запустил автопродление курсов и добавил таймер обратного отсчета
Команда разработчиков «Клерка» расширила возможности личного кабинета для студентов курсов повышения квалификации (КПК) и профессиональной переподготовки (КПП).
В личных кабинетах студентов КПП и КПК появился наглядный таймер обратного отсчета. Он начинает появится, если до конца официального доступа к учебным материалам осталось менее 7 дней. Это поможет учащимся лучше планировать свое время и вовремя завершать сдачу тестов и практических заданий.
Если студент понимает, что не успевает завершить программу в срок, у него теперь есть два варианта:
моментальное продление роботом;
заявка менеджеру или куратору. Специалист, который получит уведомление, будет точно знать, о каком именно курсе идет речь в обращении, что ускорит решение вопроса.
Новый функционал уже работает на платформе. Проверить их в действии можно в любом доступном вам для обучения КПП или КПК, если срок вашей подписки на этот курс подходит к концу (осталось 7 дней и менее).
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