Торговые центры в России массово закрываются, посещаемость упала на 10%

К концу 2026 года рынок торговой недвижимости столкнется с сокращением трафика и трансформацией объектов в досуговые пространства из-за снижения покупательской способности и роста популярности онлайн-торговли.

К концу года торговые центры ожидают спад посещаемости в среднем на 10% и больше, считает глава Союза торговых центров Булат Шакиров. По итогам года ожидается закрытие более тысячи магазинов различного формата.

Так, на последней неделе августа посещаемость торговых центров в Москве снизилась на 4,6% в годовом выражении, несмотря на локальный рост трафика на 6,4% по сравнению с предыдущей неделей.

«В целом посещаемость торговых центров сейчас падает во всех регионах, магазины закрываются, а люди начинают экономить максимально. Этот год точно не будет хорошим для торговых центров, люди заказывают онлайн, налоги повышаются. На конец года мы увидим больше тысячи закрытий магазинов разного формата в торговых центрах», — рассказал Шакиров.

Эксперты отмечают, что торговые центры теряют свою классическую функцию, так как развлекательные и спортивные зоны не обеспечивают сопоставимого с ритейлом уровня арендных доходов. В результате владельцы площадей все чаще принимают решение о сносе объектов для строительства жилых или многофункциональных комплексов.

По словам эксперта Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Наталии Кермедчиевой, маркетплейсы продолжают активно перетягивать аудиторию, занимая уже 64% всех онлайн-продаж.