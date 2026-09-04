Родителям-студентам хотят назначить компенсации за очередь в детсад

Депутаты предложили обязать регионы платить студенческим семьям компенсацию, если ребенку от двух месяцев не предоставили место в детсаду.

Депутаты от КПРФ подготовили законопроект, который обязывает регионы ежемесячно компенсировать студенческим семьям отсутствие места в детсаду для детей от двух месяцев.

Условием для получения выплаты станет постановка на учет в очередь и подтвержденная невозможность направить ребенка в детсад. Председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина подчеркнула, что рождение ребенка не должно вынуждать студентов прерывать обучение или нести непосильные расходы на частный присмотр.

«Мы предлагаем закрепить на федеральном уровне простую и понятную гарантию: если студенческой семье с ребенком от двух месяцев не предоставлено место в государственном или муниципальном детском саду из-за его отсутствия, регион обязан выплачивать родителям ежемесячную компенсацию до момента предоставления места», — сказала Нина Останина.

По словам первого зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина, финансовая поддержка позволит студенческим семьям оплачивать услуги няни или частного детсада. Размер выплаты предлагается определить на уровне субъектов. Он отметил, что меры поддержки должны быть комплексными и направленными на преодоление демографического кризиса.