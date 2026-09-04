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Налоговая назвала главные реквизиты для сверки МЧД и декларации при приеме отчетов

Разное написание организационной формы компании в декларации и МЧД не помешает приему отчетности.

В системе наименование организации указано как сокращенное «ООО», а в МЧД уполномоченного лица полное – «Общество с ограниченной ответственностью». Налоговая ответила, посчитают ли это ошибкой при подаче.

Для идентификации налогоплательщика при приеме налоговой отчетности от уполномоченного представителя необходимо, чтобы у налогоплательщика совпадали в МЧД и декларации ИНН и КПП, ответили налоговики.

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